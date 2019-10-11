От министра энергетики США требуют документы по делу об Украине

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Пятница, 11 октября 2019, 08:50

Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа.

Источник: совместное письмо глав комитетов по разведке Адама Шиффа, международных дел Элиота Энгеля и надзора Элайджа Каммингса; "Укринформ"

Прямая речь: "В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания Президента США к президенту Украины.

Эти сообщения вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК "Нафтогаз Украины", – ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года".

Детали: Демократов также интересует документальное подтверждение усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить Президента Украины заменить членов правления НАК "Нафтогаз".

Министра энергетики США просят рассказать Конгрессу о его роли в организации июльского телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Крайний срок предоставления документов – 18 октября.

Информация о повестке Перри появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум бизнесменам и клиентам Джулиани – Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Предыстория:

  • В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.
  • Президент США Дональд Трамп заявлял, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. 
  • Перри утверждал, что никогда не слышал и не упоминал в разговорах об Украине с президентом Дональдом Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.

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Темы: США Трамп Нефтегаз скандал


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