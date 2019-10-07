Министр энергетики США говорит, что не вспоминал Байдена в разговоре с Трампом

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Понедельник, 7 октября 2019, 01:19

Глава министерства энергетики США Рик Перри сообщил, что никогда не слышал и не упоминал в разговорах об Украине с президентом Дональдом Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.

Источник: CBN News

Детали: По его словам, разговоры об Украине касались только борьбы с коррупцией.

Перри говорит, что он разговаривал с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, предыдущим послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером и другими, и ни разу в этих разговорах не было упомянуто имя Джо Байдена и его сына Хантера.

Комитет Конгресса, который расследует возможное давление Трампа на Зеленского намерен узнать больше информации о поездке Перри в Украину на инаугурацию президента Зеленского.

Дословно: "...ни разу, Бог – мой свидетель, ни разу не было упомянуто имя Байдена – ни бывший вице-президент, ни его сын никогда не упоминались. О коррупции говорили в стране, но этот термин употребляли обычно розмывчато, относительно олигархов и того, что у вас есть."

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. 

Напоминаем:

  • 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
  • Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
  • Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

Украинская правда

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Темы: США Трамп Зеленский импичмент


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