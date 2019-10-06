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Трамп сказал, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики - СМИ

Воскресенье, 6 октября 2019, 04:27
Трамп сказал, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. 

Источник: разговор Трампа с республиканцами в Палате представителей Конгресса США, пишет Axios.

Отмечается, что такую информацию сообщают источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся 4 октября.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", - сказал Трамп.

Издание отмечает, что американский лидер, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на министра Перри.

Предыстория:

  • 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
  • Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
  • Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какме обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы





"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампЗеленский
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