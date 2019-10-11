Зеленский представил нового руководителя Одесского региона

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Пятница, 11 октября 2019, 14:13

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской областной администрации Максима Куцого.

Источник: речь Зеленского на торжественных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины в Одессе.

Прямая речь президента: "Хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА. Максим Васильевич Куцый. Поздравляю!". 

 

Прямая речь Куцого: "Очень волнующий момент для меня. Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех защитников Украины. Господин президент, хочу поблагодарить вас за кредит доверия. Хочу поблагодарить свою жену и сына за то, что они верят в меня и вдохновляют на такие решительные шаги. Хочу, чтобы мой сын и все новорожденные дети через некоторое время жили в процветающей и зажиточной Украине".

Детали: Куцый пообещал сделать все возможное, чтобы Одесская область стала "жемчужиной у моря".

Он также заверил, что двери его кабинета будут всегда открыты, и призвал всех приходить к нему, чтобы решать проблемы региона и делать страну лучше вместе.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Одесская область местная власть Зеленский


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