Зеленский представил нового руководителя Одесского региона

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской областной администрации Максима Куцого.

Источник: речь Зеленского на торжественных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины в Одессе.

Прямая речь президента: "Хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА. Максим Васильевич Куцый. Поздравляю!".

Прямая речь Куцого: "Очень волнующий момент для меня. Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех защитников Украины. Господин президент, хочу поблагодарить вас за кредит доверия. Хочу поблагодарить свою жену и сына за то, что они верят в меня и вдохновляют на такие решительные шаги. Хочу, чтобы мой сын и все новорожденные дети через некоторое время жили в процветающей и зажиточной Украине".

Детали: Куцый пообещал сделать все возможное, чтобы Одесская область стала "жемчужиной у моря".

Он также заверил, что двери его кабинета будут всегда открыты, и призвал всех приходить к нему, чтобы решать проблемы региона и делать страну лучше вместе.

Что было раньше: 9 октября Кабмин согласовал кандидатуру Максима Куцого на должность председателя Одесской государственной администрации.

Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас – владелец и директор инвестиционной компании.

Согласно декларации, Куцый владеет половиной квартиры (61,8 кв.м) в Киеве и земельным участком в 1200 кв.м в Старых Петровцах под Киевом, его жена – третью квартиры (70,5 кв.м) в Киеве.

Новый руководитель Одесской области также задекларировал 3 наручных часов (Parmigiani Fleurier и 2 Rolex стоимостью 179,9 тысячи гривен и 210,5 тысячи гривен соответственно).

Также в собственности Куцого два автомобиля: Audi A4 Sline, 2011 выпуска и Volkswagen Passat RLine, 2017 выпуска.

Он задекларировал корпоративные права на ООО "Сервис и Менеджмент" (50%), ООО "Медийный Партнер" (100%) ООО "Цифровое Партнерство" (90%) и ООО "Сити Корпус" (0,001%).

Также Куцый конечный бенефициар ООО "Сервис и Менеджмент", ООО "Медийный партнер" и ООО "Цифровое Партнерство".

За 2018 год Куцый заработал более 3,7 миллиона гривен. Из них зарплата 38,4 тысячи гривен, доход от занятия предпринимательской деятельностью – 1,99 миллиона гривен, дивиденды 1,66 миллиона гривен и проценты – почти 47 тысяч гривен.

Его жена заработала – более 826 тысяч гривен (171,8 тысячи гривен зарплаты, 475,2 тысячи гривен – доход от отчуждения имущества и почти 180 тысяч гривен – подарок в неденежной форме).

Куцый держит наличными 180 тысяч долларов, в банке 2300 евро и более 246 тысяч гривен. Также у него есть 290 биткоинов стоимостью 1 миллион 121 тысяча долларов, 11071 единиц криптовалюты эфир стоимостью 1,55 миллиона долларов.

Жена нового главы Одесской держит наличными 55 тысяч долларов.

Читайте также:

Торговец из Приднестровья, сторонник воссоединения "братских народов", одногруппник Разумкова и другие ставленники Зеленского. Досье

Предыстория: