Зеленский отложил назначение скандального претендента главой Одесской ОГА: проведет конкурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА.

Об этом Зеленский заявил 13 июля в ходе пресс-конференции в Одессе, где глава государства находится с рабочим визитом, сообщает "Думская".

По словам Зеленского, он лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

Он отметил, что кандидатура нового главы ОГА будет определена на открытом конкурсе, сообщили в пресс-службе офиса президента

"У нас был очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", - заявил Зеленский.

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Напомним: