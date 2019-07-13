Зеленский отложил назначение скандального претендента главой Одесской ОГА: проведет конкурс

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Суббота, 13 июля 2019, 14:27

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА. 

Об этом Зеленский заявил 13 июля в ходе пресс-конференции в Одессе, где глава государства находится с рабочим визитом, сообщает "Думская".

По словам Зеленского, он лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

Он отметил, что кандидатура нового главы ОГА будет определена на открытом конкурсе, сообщили в пресс-службе офиса президента 

"У нас был очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", - заявил Зеленский. 

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Напомним: 

  • 26 июня правительство одобрило назначение восьми новых глав ОГА, предложенных Зеленским. Среди них был Андрей Андрейчиков
  • Как выяснила УП, он владеет бизнесом, специализирующаяся на металлоломе. Также Андрейчикова является совладельцем другой компании вместе с соратником пророссийского нардепа беглого Игоря Маркова, бизнесменом, осужденным за намерения захвата госвласти, и экс-нардепом, который спонсировал президентскую кампанию Зеленского.
  • 26 июня у здания ОГА в Одессе активисты устроили протест против назначения Андрейчикова на должность главы ОГА. Сам Андрейчиков знакомство с Марковым отрицает. 
  • 7 июля Зеленский заявил, что может назначить председателя Одесской ОГА через неделю и не знает о связях Андрейчикова с Марковым.

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Темы: Зеленский Одесская область


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