Правительство согласовало кандидатуры председателей Одесской и Тернопольской ОДА

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Среда, 9 октября 2019, 15:36

Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Куцого на должность председателя Одесской государственной администрации, а кандидатуру Игоря Сопеля - главы Тернопольской ОГА.

Источник: пресс-служба КМУ.

Дословно: "Рассмотрены проекты указов и распоряжений президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА - Сопеля Игоря Михайловича".

Детали: Кроме того, правительство согласовало назначение председателя Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области - Людмилы Димидюк, председателя Житомирской РГА - Юрий Оханского, председателя Чудновского РГА Житомирской области - Александра Хомича.

Кабмин назначил 8 заместителей министров, из них один - первый заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

Также правительство назначило:

  • Гусеву Юлию Вячеславовну - заместителем Министра Кабинета Министров;
  • Чижика Константина Григорьевича - заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции;
  • Сивирина Алексея Станиславовича - заместителем Министра культуры, молодежи и спорта.

В Министерство цифровой трансформации назначено 4 заместителей:

  • Борнякова Александра Сергеевича - заместителем министра;
  • Рабчинскую Людмилу Сергеевну - заместителем министра (с 15 октября 2019)
  • Шелеста Александра Владимировича - заместителем министра;
  • Ионан Валерию Эдуардовна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

Кроме того правительство уволило с должности председателя Государственной регуляторной службы Ксению Ляпина.

Что предшествовало: 13 июля в ходе визита в Одессу Зеленский передумал назначать Андрейчикова главой ОГА. По словам президента, он лично с ним знаком, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

Впоследствии на сайте президента сообщили об открытом конкурсе на должность председателя Одесской ОГА. Потом Зеленский предложил одесситам 5 кандидатур на должность главы Одесской ОГА, среди которых был и Куцый.

Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас – владелец и директор инвестиционной компании.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров Гончарук Одесская область Тернопольская область


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