За месяц тех, кто думает, что Украина движется в верном направлении, стало значительно меньше

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Пятница, 11 октября 2019, 15:24

Количество украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, за прошлый месяц уменьшилось на 10%

Источник: исследование Центра Разумкова

Детали: По данным опроса, проведенного в начале октября, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%), 29% украинцев думают, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре таких было 17%).

 

При этом, 34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре таких было 41%), а 43,5% граждан считают, что Украина способна преодолеть их в более отдаленной перспективе (в сентябре так думало 40%).

 

10% опрошенных не верят, что страна способна их преодолеть (в сентябре так считали 6%).

Исследование проведено с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним:

  • 10 октября президент Владимир Зеленский провел встречу с журналистами на Фудмаркете в Киеве.
  • Директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина заявила, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского повысит рейтинг доверия к нему.

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Темы: опрос


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