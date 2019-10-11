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Экс-советница Трампа расскажет в Конгрессе о Белом доме и Украине – СМИ

Пятница, 11 октября 2019, 17:34

Бывшая советница президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл будет свидетельствовать в Конгрессе относительно политики Белого дома в отношении Украины.

Источник: информированные собеседники NBC

Дословно: "Гилл планирует рассказать, что Джулиани и Сондленд обошли стороной надлежащий процесс получения доступа к Трампу в вопросах Украина".

Детали: По словам близкого источника, она может сказать, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани и посол США в ЕС Гордон Сондленд обходили тогдашнего советника по национальной безопасности США Джона Болтона для общения с президентом Соединенных Штатов в вопросах, касающихся Украины.

Такие действия Джулиани и Сондленда будут свидетельствовать о нарушении правил Белого дома и Совета национальной безопасности США и ведение "теневой политики относительно Украины".

Показания Гилл станут частью расследований, которые проводят комитеты палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента Трампа. Заслушать ее должны 14 октября.

По словам экс-чиновника Белого дома, новость о возможных свидетельстве Гилл в Конгрессе вызвала "страх" в окружение Трампа, ведь почти с начала каденции Трампа она занимала ключевую роль в наблюдении за политикой Украины и России.

Сама Гилл через своего адвоката отказалась дать комментарий журналистам.

Журналисты сообщают, что Сондленд напрямую контактировал с Трампом относительно Украины.

Гилл оставила свой пост в июне, а Болтона уволили в сентябре.

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История вопроса:

  • 11 октября в Associated Press со ссылкой на экс-дипломата сообщили, что бывший посол США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после того как она отказалась выполнять просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани.
  • Йованович якобы просили проводить неофициальные встречи с украинскими должностными лицами, в частности, о проведение определенных расследований. Экс-посол попросила, чтобы такие просьбы передавались через официальные правоохранительные каналы, а не неофициально.
  • В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.

Темы: ТрампЗеленскийУкраинаСША
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