Суд отменил решение, которым Богдана выбросили из списка партии Порошенко
Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение Центризбиркома от 2016 года, которым теперешнего главу Офиса президента Андрея Богдана исключили из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко".
Источник: сайт Единого государственного реестра судебных решений
Детали: На выборах Верховной Рады 2014 года Богдан был номером 74 в списке БПП.
В начале 2016 года Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Всего через месяц партия Порошенко воспользовалась новой нормой и исключила Богдана из списка как человека, "который не участвует в партийной деятельности". ЦИК принял соответствующее постановление.
Но в конце 2017 года Конституционный суд отменил вышеупомянутый закон, и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии. Там ему отказали, объяснив отсутствием необходимого механизма.
Поэтому, изгнанник обратился в суд, который взялся за это дело в марте 2018 года.
У Богдана было несколько требований к Окружному админсуду:
- признать незаконным и отменить постановление ЦИК;
- признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке БПП, а также регистрации его избранным народным депутатом;
- обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.
Суд удовлетворил только первые 2 требования, то есть заставлять избирательную комиссию регистрировать Богдана депутатом не стал.
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