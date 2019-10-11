Суд отменил решение, которым Богдана выбросили из списка партии Порошенко

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Пятница, 11 октября 2019, 18:02
Фото: Укрінформ

Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение Центризбиркома от 2016 года, которым теперешнего главу Офиса президента Андрея Богдана исключили из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко".

Источник: сайт Единого государственного реестра судебных решений

Детали: На выборах Верховной Рады 2014 года Богдан был номером 74 в списке БПП.

В начале 2016 года Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Всего через месяц партия Порошенко воспользовалась новой нормой и исключила Богдана из списка как человека, "который не участвует в партийной деятельности". ЦИК принял соответствующее постановление.

Но в конце 2017 года Конституционный суд отменил вышеупомянутый закон, и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии. Там ему отказали, объяснив отсутствием необходимого механизма.

Поэтому, изгнанник обратился в суд, который взялся за это дело в марте 2018 года.

У Богдана было несколько требований к Окружному админсуду:

- признать незаконным и отменить постановление ЦИК;

- признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке БПП, а также регистрации его избранным народным депутатом;

- обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.

Суд удовлетворил только первые 2 требования, то есть заставлять избирательную комиссию регистрировать Богдана депутатом не стал.

Украинская правда

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Темы: суд Богдан Порошенко БПП


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