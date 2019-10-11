Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отменил решение, которым Богдана выбросили из списка партии Порошенко

Пятница, 11 октября 2019, 18:02
Фото: Укрінформ

Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение Центризбиркома от 2016 года, которым теперешнего главу Офиса президента Андрея Богдана исключили из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко".

Источник: сайт Единого государственного реестра судебных решений

Детали: На выборах Верховной Рады 2014 года Богдан был номером 74 в списке БПП.

В начале 2016 года Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Через месяц партия Порошенко воспользовалась новой нормой и исключила Богдана из списка как человека, "который не участвует в партийной деятельности". ЦИК принял соответствующее постановление.

Но в конце 2017 года Конституционный суд отменил вышеупомянутый закон, и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии. Там ему отказали, объяснив отсутствием необходимого механизма.

Поэтому, изгнанник обратился в суд, который взялся за это дело в марте 2018 года.

У Богдана было несколько требований к Окружному админсуду:

- признать незаконным и отменить постановление ЦИК;

- признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке БПП, а также регистрации его избранным народным депутатом;

- обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.

Суд удовлетворил только первые 2 требования, то есть заставлять избирательную комиссию регистрировать Богдана депутатом не стал.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судБогданПорошенкоБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: