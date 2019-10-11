ЦИК назначила первые местные выборы

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Пятница, 11 октября 2019, 19:21

Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Источник: ЦИК в Facebook

Дословно: "Рассмотрев обращение 21 областной госадминистрации относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных общин, Комиссия установила их соответствие порядку назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских глав и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ)".

Детали: Комиссия объявила начало избирательного процесса с 2 ноября.

По предварительным подсчетам в выборах смогут принять участие более 380 тысяч человек.

Предыстория:

  • 9 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • Комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск политически мотивированным решением.
  • 13 сентября Рада досрочно уволила всех членов ЦИК, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.
  • 3 октября Зеленский внес в Раду представление о новом составе Комиссии.
  • ЦИК избрала своим председателем Олега Диденко, входившего в предыдущий состав Центризбиркома.

Читайте также: Почему Зеленский распускает ЦИК?

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Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы децентрализация


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