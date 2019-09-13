РАДА УВОЛИЛА ВСЮ ЦИК

Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.

Источник: заседание Верховной Рады 9 созыва.

Против голосовал 41 депутат, воздержались 2 нардепа.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук перед голосованием отметил, что увольнение всех членов ЦИК происходит "по мотивированному представлению президента".

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко сообщила, что комитет поддержал досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.

.#Рада9 достроково припинила повноваження всього складу Центральної виборчої комісії ▶️https://t.co/uinbMX9bzs pic.twitter.com/2CKn68kBd9 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 13, 2019

Уволили:

Басалаеву Аллу Валентиновну,

Бернацкую Наталью Илларионовну,

Вербенского Михаила Георгиевича,

Диденко Олега Николаевича,

Евстигнеева Андрея Сергеевича,

Ефремову Ирину Алексеевну,

Желтову Ольгу Николаевну,

Конопольского Олега Николаевича,

Кустову Светлану Николаевну,

Лотюк Ольгу Степановну,

Махницкую Екатерину Григорьевну,

Плукаря Виталия Владимировича,

Радченко Евгения Владимировича,

Слипачук Татьяну Владимировну,

Шипилова Леонтия Николаевича,

Юзькову Татьяну Леонидовну.

Представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что ЦИК избирается на 7 лет, а выборы, проведенные в 2019 году, признали международные организации.

"Всегда, когда делается такая политическая расправа, приглашаются члены ЦИК", – возмутился он.

Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин также заявил, что следовало бы пригласить и заслушать главу ЦИК. Он также отметил, что каждый президент Украины приходит и меняет людей, а не правила.

Алена Шкрум из "Батькивщины" заявила, что нужен новый закон о ЦИК – и он уже ждет несколько лет рассмотрения, поскольку действующий противоречит закону о государственной службе.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич сказал: "Давай, до свиданья этот состав ЦИКа и добро пожаловать новый состав ЦИК".

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