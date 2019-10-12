Денисова назвала имена пропавших в Атлантическом океане украинцев

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова назвала имена шести пропавших украинцев, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане.

Источник: facebook омбудсмена.

По ее словам, уже в течение двух недель неизвестна судьба шести граждан Украины.

"Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна", - написала омбудсмен.

По ее данным, поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

Напомним: