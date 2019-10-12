Денисова назвала имена пропавших в Атлантическом океане украинцев

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Суббота, 12 октября 2019, 01:50

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова назвала имена шести пропавших украинцев, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане. 

Источник: facebook омбудсмена.

По ее словам, уже в течение двух недель неизвестна судьба шести граждан Украины.

"Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна", - написала омбудсмен.

По ее данным, поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

Напомним:

  • 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины.
  • Позже стало известно, что были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

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Темы: авария


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