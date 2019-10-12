Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова назвала имена пропавших в Атлантическом океане украинцев

Суббота, 12 октября 2019, 01:50
Денисова назвала имена пропавших в Атлантическом океане украинцев

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова назвала имена шести пропавших украинцев, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане. 

Источник: facebook омбудсмена.

По ее словам, уже в течение двух недель неизвестна судьба шести граждан Украины.

"Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна", - написала омбудсмен.

По ее данным, поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

Напомним:

  • 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины.
  • Позже стало известно, что были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

Темы: авария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
авария
В Пакистане с рельсов сошел поезд: 30 погибших, 100 раненых
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: