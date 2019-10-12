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Гончарук ищет таланты на 7 должностей

Суббота, 12 октября 2019, 08:44

Премьер Алексей Гончарук призывает кандидатов подавать документы онлайн на 7 должностей в правительстве.

Источник: пост премьера в Facebook

Прямая речь: "Друзья, мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в правительстве технократов".

Детали: По словам Гончарука, до 15 октября продолжается подача заявок на вакансии: председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, председателя Государственной службы экспортного контроля, председателя Государственного агентства лесных ресурсов, председателя Украинского института национальной памяти, председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести, председателя государственного агентства инфраструктурных проектов, государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровГончарук
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