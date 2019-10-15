Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый

Вторник, 15 октября 2019, 19:58
Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый

В течение суток двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, один военный получил ранение.

Источник: ООС

Дословно: "На протяжении текущих суток, в результате коварных действий снайперов, два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения".

Детали: Боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе Опытного и Новотроицкого, у Лебединского и Павлополя, неподалеку Пищевика и Авдеевки, вблизи Марьинки.

Также обстреляны окрестности Золотого и Новолуганского.

Этому предшествовало заседание в Минске, на котором Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать график разведения сил в Петровском и Золотом.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что НЗФ ОРДЛО вопреки договоренностям обстреливают зону вдоль всей линии соприкосновения, в том числе территорию разведения сил и средств.

Она также отметила, что, несмотря на обязательства, зафиксированные в минских соглашениях, боевики не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, и вместо этого размещают на передовой танки и минометы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: