Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый

В течение суток двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, один военный получил ранение.

Источник: ООС

Дословно: "На протяжении текущих суток, в результате коварных действий снайперов, два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения".

Детали: Боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе Опытного и Новотроицкого, у Лебединского и Павлополя, неподалеку Пищевика и Авдеевки, вблизи Марьинки.

Также обстреляны окрестности Золотого и Новолуганского.

Этому предшествовало заседание в Минске, на котором Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать график разведения сил в Петровском и Золотом.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что НЗФ ОРДЛО вопреки договоренностям обстреливают зону вдоль всей линии соприкосновения, в том числе территорию разведения сил и средств.

Она также отметила, что, несмотря на обязательства, зафиксированные в минских соглашениях, боевики не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, и вместо этого размещают на передовой танки и минометы.