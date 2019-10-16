Ситуация на Донбассе: боевики 26 раз открывали огонь

159 просмотров
Среда, 16 октября 2019, 07:16

15 октября боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных, двое погибло, еще двое получили ранения от обстрелов.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружик. Отмечается также активность вражеских снайперов.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели огонь вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Опытного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Луганского, Золотого и других населенных пунктов.

Напомним:

  • В течение суток двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, один военный получил ранение.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно имя погибшей на Донбассе военной 16 октября 2019, 02:56
ООС: 21 обстрел, один боец ​​получил ранения 15 октября 2019, 07:16
Боевики обстреляли участок разведения возле Золотого - штаб 14 октября 2019, 11:34
Все новости
Главные новости
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович
Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года
Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый
На переговорах в Минске не смогли договориться о разведении сил – ОБСЕ
Все новости
здоровье

10 антивозрастных продуктов, которые помогут после 40-ка

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

мандри

Осторожно! Эти фотографии могут вызвать желание покинуть работу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів