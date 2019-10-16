Ситуация на Донбассе: боевики 26 раз открывали огонь
Среда, 16 октября 2019, 07:16
15 октября боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных, двое погибло, еще пятеро получили ранения.
Источник: отчет ООС
Детали: Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружик. Отмечается также активность вражеских снайперов.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели огонь вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Опытного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Луганского, Золотого и других населенных пунктов.
Напомним:
- В течение суток двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, один военный получил ранение.
- 15 октября от пули снайпера на Донбассе погибла 36-летняя военная Ярослава Никоненко с Полтавщины.
Украинская правда