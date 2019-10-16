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Ситуация на Донбассе: боевики 26 раз открывали огонь

Среда, 16 октября 2019, 07:16

15 октября боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных, двое погибло, еще пятеро получили ранения.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружик. Отмечается также активность вражеских снайперов.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели огонь вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Опытного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Луганского, Золотого и других населенных пунктов.

Напомним:

  • В течение суток двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, один военный получил ранение.
  • 15 октября от пули снайпера на  Донбассе погибла 36-летняя военная Ярослава Никоненко с Полтавщины.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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