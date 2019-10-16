Ситуация на Донбассе: боевики 26 раз открывали огонь

15 октября боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных, двое погибло, еще двое получили ранения от обстрелов.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружик. Отмечается также активность вражеских снайперов.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели огонь вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Опытного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Луганского, Золотого и других населенных пунктов.

Напомним: