Панама закрыла "портновское" дело против Порошенко – адвокат

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Среда, 16 октября 2019, 11:44

Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против экс-президента Петра Порошенко.

Источник: адвокат Порошенко Илья Новиков на пресс-конференции 16 октября.

Прямая речь: "3 октября первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению Андрея Портнова против президента Порошенко". 

"Заявление было подано в конце июля. В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. К этим заявлениям были приложены собственноручные показания Портнова – там  он настаивал на том, что прокуратура должна расследовать это якобы преступление".

Детали: По словам адвоката, прокуратура действительно расследовала, в частности, провела проверку тех данных, которые предоставил Портнов. Это длилось 2 месяца, после чего прокурор принял решение о закрытии.

Новиков пояснил, что решение обосновывается тем, что "как сообщил сам Портнов, по его заявлениям возбуждены уголовные производства в Украине", и тем, что в заявлении Портнова не было фактов, которые бы указывали на причастность компаний, связанных с Порошенко, к этим преступлениям.

По словам адвоката, это решение может быть обжаловано в Панамском суде.

Вместе с тем он добавил, что 7 октября адвокат Портнова в Панаме подал заявление о возвращении ему документов, которые были приобщены к этому делу.

Также Новиков рассказал, что 13 октября было зарегистрировано производства по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей 384 УК Панамы за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления.

Предыстория:

  • В августе Портнов сообщил, что прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем. 
  • В общем после возвращения в Украину Портнов написал больше 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.

 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Порошенко Портнов оффшоры


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