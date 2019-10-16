Замгенпрокурора говорит, что дела Майдана перейдут в ГБР и НАБУ

Дела о расстрелах на Майдане из Управления спецрасследований Генпрокуратуры перейдут в Государственное бюро расследований, а дела об экономических преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников - в Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: интервью первого заместителя генпрокурора Виталия Касько "Укринформу"

Прямая речь: "У нас дела Майдана - это такое собирательное понятие. В моем понимании дела Майдана – это применение летального оружия и жестокого обращения с мирными протестующими. Эта категория преступлений подследственна ГБР. Но в Управлении спецрасследований дела Майдана несколько иначе рассматривают. Туда включают и кучу экономических дел в отношении бывших чиновников. Эти дела должны перейти в НАБУ".

Детали: По словам заместителя Рябошапки, этот процесс уже пошел, есть график передачи производств, они ревизуются и направляются по подследственности.

Относительно дел Майдана в узком смысле, есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований. В свою очередь в Генеральной прокуратуре должны создать специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана.

Работники Управления спецрасследований сейчас определяются, пойдут ли они осуществлять процессуальное руководство по этим делам, или будут дорасследовать эти дела в ГБР.

Касько объясняет, что украинская Конституция и Уголовный процессуальный кодекс предусматривают лишение прокуратуры функции следствия. После 20 ноября 2019 года у прокуратуры останется только процессуальное руководство.

Прямая речь: "Следователей в прокуратуре быть не должно уже давно. Прокуратура постоянно оттягивала этот процесс, прибегала в парламент, рассказывала о том, что все пропадет, все рухнет, все умрет, надо срочно еще на год продлить полномочия следствия и так происходило несколько лет подряд. Мы поставили на этом точку. Кто-то должен был это сделать. Соответственно до 20 ноября все уголовные производства, которые расследовались в прокуратуре, передадут по подследственности к Нацполиции, ГБР, НАБУ и СБУ".

Что было ранее: 19 февраля 2019 года накануне годовщины расстрелов в центре Киева мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

Напомним: