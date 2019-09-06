Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем генерального прокурора.

Дословно в сообщении ГПУ: "Руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре ", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора".

Что было раньше: 4 сентября СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что генпрокурор Рябошапка намерен назначить Каська первым заместителем генпрокурора.

В 2014 году Касько был назначен заместителем генерального прокурора Украины, когда ведомством руководил Олег Махницкий, и оставался на этой должности после назначения главой ГПУ Виталия Яремы, а позже Виктора Шокина.

В свое время Касько заявил, что Шокин навязывал ему инструкции народного депутата от президентской партии "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко, а также отстранил от расследования дела так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Тогда же против Каська было открыто уголовное производство по подозрению в мошенничестве с приватизацией служебной квартиры в Киеве.

Касько написал заявление об отставке 15 февраля 2016, через три дня после открытия уголовного производства против него, которое впоследствии было закрыто.

Напомним: