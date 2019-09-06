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Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Пятница, 6 сентября 2019, 15:00
Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем генерального прокурора.

Дословно в сообщении ГПУ: "Руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре ", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора".

Что было раньше: 4 сентября СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что генпрокурор Рябошапка намерен назначить Каська первым заместителем генпрокурора.

В 2014 году Касько был назначен заместителем генерального прокурора Украины, когда ведомством руководил Олег Махницкий, и оставался на этой должности после назначения главой ГПУ Виталия Яремы, а позже Виктора Шокина.

В свое время Касько заявил, что Шокин навязывал ему инструкции народного депутата от президентской партии "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко, а также отстранил от расследования дела так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Тогда же против Каська было открыто уголовное производство по подозрению в мошенничестве с приватизацией служебной квартиры в Киеве.

Касько написал заявление об отставке 15 февраля 2016, через три дня после открытия уголовного производства против него, которое впоследствии было закрыто.

Напомним:

  • 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.
  • На встрече с подчиненными в ГПУ Рябошапка заявил, что в правовом смысле "хочет крови": намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.
  • Одним из первых генпрокурор уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура
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