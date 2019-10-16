Украинцев во время переписи спросят о языке, детях и газовых плитах

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Среда, 16 октября 2019, 14:43

Во время всеукраинской переписи населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, украинцам будут ставить около 10 вопросов.

Источник: статья УП "Посчитать украинцев. Как будет проходить перепись населения 2020?"

Детали: По данным Госстатистики и Минюста, украинцев будут спрашивать о трудовой миграции. На основе этих данных определят прогнозируемый масштаб миграции. Также их будут использовать для разработки программы поддержки и развития регионов, которые приходят в упадок, для инфраструктурных и транспортных решений.

Также вопросы будут касаться рынка труда, чтобы понять масштабы онлайн-занятости и работы из дома, и внутренне перемещенных лиц – чтобы посчитать всех ВПЛ, определить их возраст, пол, условия проживания, кем и где они работают и т.п. с целью оптимизации списков нуждающихся государственной поддержке.

Спросят о национальности и языке (родном, а также других языках, которыми владеет респондент).

Также будут ставить вопрос об образовании, чтобы понять, сколько в Украине людей с научными степенями, сколько магистров, бакалавров, выпускников учреждений профессионального образования, а также тех, кто не имеет даже среднего образования. Для последней категории предусмотрен вопрос: умеете ли вы читать и писать?

Поинтересуются о семье (ее составе, о том официальный брак или гражданский, или респонденты разведены). Также ученые настояли, чтобы в переписной лист включили вопрос ко всем женщинам в возрасте 15+, сколько детей они родили (это необходимо для демографических прогнозов).

Будут ставить также квартирный вопрос, чтобы помочь провести ревизию жилого фонда. В частности, украинцев спросят, когда было построено здание, в котором они живут. Для тех, кому это не известно, предусмотрены варианты ответов вроде "точно не знаю, но до 1946 года" и другие.

Поинтересуются также размером жилплощади и благоустройством: есть ли в доме кухня, интернет, водоснабжение и канализация, организован ли вывоз бытовых отходов и др., центральное отоплением в доме или индивидуальные приборы обогрева – котлы, сплит-системы, газовая плита или электрическая и тому подобное.

Предыстория:

  • 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности провести всеукраинскую перепись населения до конца 2019 года.
  • По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.
  • Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.
  • Государственная служба статистики Украины в комментарии УП сообщила, что всеукраинскую перепись населения планируется провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года. На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.

Украинская правда

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Темы: Украина социология


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