Всеукраинская перепись населения запланирована на конец 2020-го

1005 просмотров
Четверг, 10 октября 2019, 13:55

Всеукраинскую перепись населения планируют провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

Источник: Государственная служба статистики Украины в комментарии УП.

Дословно: "С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена ​​возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет.

С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов".

Детали: Во избежание двойного подсчета и недоучета Госстат планирует 24-26 декабря 2020 года провести выборочный контрольный обход жилых домов.

На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.

Что было раньше: Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики, перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.

Предыстория:

  • 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года.
  • По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
  • 22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
В правительстве готовят 2 прогноза роста экономики в 2020 году 10 октября 2019, 10:37
Нардеп Деркач обнародовал информацию о "влиянии посольства США на НАБУ" 9 октября 2019, 10:31
Замешанному в скандале с Украиной послу США в ЕС приказали не появляться перед Конгрессом 8 октября 2019, 16:17
Все новости
Главные новости
Зеленский – журналисту 112 канала: Ваш же владелец Медведчук? Ну как нет!
Зеленский о Мендель и Андрушко: Девочку, в этом случае, буду защищать
Зеленский: Всем министрам дал время до конца года
Зеленский о Золотом и ветеранах: Зачем запугивать людей?
Все новости
тест

Проверьте свою цифровую безопасность

мнение

Нормальные ли женские половые губы: эксперт определил 8 основных типов

ted

4 истории о tough love на TEDxKyiv

Поиск по сайту
Архив
Весь архів