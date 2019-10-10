Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Всеукраинская перепись населения запланирована на конец 2020-го

Четверг, 10 октября 2019, 13:55

Всеукраинскую перепись населения планируют провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

Источник: Государственная служба статистики Украины в комментарии УП.

Дословно: "С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена ​​возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет.

С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов".

Детали: Во избежание двойного подсчета и недоучета Госстат планирует 24-26 декабря 2020 года провести выборочный контрольный обход жилых домов.

На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.

Что было раньше: Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики, перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.

Предыстория:

  • 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года.
  • По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
  • 22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.

Украинская правда
Темы: Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Украина
Разведка Британии: Украина и Россия немного продвинулись на разных направлениях
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
В ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожили грузовик с российскими оккупантами
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: