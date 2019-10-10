Всеукраинская перепись населения запланирована на конец 2020-го

Всеукраинскую перепись населения планируют провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

Источник: Государственная служба статистики Украины в комментарии УП.

Дословно: "С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена ​​возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет.

С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов".

Детали: Во избежание двойного подсчета и недоучета Госстат планирует 24-26 декабря 2020 года провести выборочный контрольный обход жилых домов.

На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.

Что было раньше: Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики, перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.

Предыстория: