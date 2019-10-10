Всеукраинская перепись населения запланирована на конец 2020-го
Всеукраинскую перепись населения планируют провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.
Источник: Государственная служба статистики Украины в комментарии УП.
Дословно: "С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет.
С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов".
Детали: Во избежание двойного подсчета и недоучета Госстат планирует 24-26 декабря 2020 года провести выборочный контрольный обход жилых домов.
На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в бюджет-2020 планируется заложить 3 миллиарда 431 миллион гривен.
Что было раньше: Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики, перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.
Предыстория:
- 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года.
- По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
- 22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
- Последняя перепись состоялась в 2001 году.