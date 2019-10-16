Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью

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Среда, 16 октября 2019, 17:54

Относительно ученой степени доктора философии в области права премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что имеет этот статус благодаря диплому "негосударственного образца", поэтому не отражает в официальной биографии.

Об этом он рассказал на брифинге после заседания Кабмина 16 октября, отвечая на вопросы журналистов.

"Когда-то давным-давно у меня был диплом негосударственного образца и поэтому собственно его не очень корректно размещать на сайте официального государственного органа. Я не ученый, никогда наукой профессионально не занимался. Я не думаю, что это достаточное основание, чтобы указывать это как официальный ступень в биографии", - сказал премьер, объясняя, почему на сайте правительства не отражена информация о научной степени.

Напомним:

Перед назначением Гончарука на должность журналисты собирали информацию о новом премьере. В частности, в материале УП "Зе!Премьер. Что рассказывают о Гончаруке люди, которые его знают", указывалось, что он закончил Академию государственного управления при президенте Украины, имеет научную степень доктора философии в области права и является доцентом кафедры финансового и банковского права института права имени Владимира Великого.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Гончарук


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