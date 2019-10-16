Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью

Относительно ученой степени доктора философии в области права премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что имеет этот статус благодаря диплому "негосударственного образца", поэтому не отражает в официальной биографии.

Об этом он рассказал на брифинге после заседания Кабмина 16 октября, отвечая на вопросы журналистов.

"Когда-то давным-давно у меня был диплом негосударственного образца и поэтому собственно его не очень корректно размещать на сайте официального государственного органа. Я не ученый, никогда наукой профессионально не занимался. Я не думаю, что это достаточное основание, чтобы указывать это как официальный ступень в биографии", - сказал премьер, объясняя, почему на сайте правительства не отражена информация о научной степени.

Напомним: