"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции
Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию.
Источник: письмо публикует американское издание The New York Times.
16 октября Дональд Трамп рассказал журналистам, что он написал президенту Турции "очень мощное письмо с предупреждением".
Позже, издание The New York Times, опубликовало у себя письмо, о котором, вероятно, говорил президент Трамп.
"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент.
"Я упорно трудился, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не подведи мир. Вы можете сделать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и готов пойти на уступки, которые они никогда бы не сделали в прошлом. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного", - продолжил Трамп.
"История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Он будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут", - говорится в письме.
"Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже",- написал Трамп.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере назвал стиль Трампа "стилем социальных сетей, усиливает эмоции, а не смысл и содержание".
Почитайте лист Трампа Ердогану. Варто. Зі змістом все ясно, Сирію віддали Асаду та Росії. Поки що. А от стиль розриває шаблон. Стиль соціальних мереж, що підсилює емоції, а не сенс та зміст. Завтра це стане нормою😉, набагато швидше, ніж всі думають. Готуйтеся😁— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 17, 2019
Напомним:
- 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
- Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
- Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
- США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.