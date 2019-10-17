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"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции

Четверг, 17 октября 2019, 11:03
Не будь дураком: Трамп написал письмо президенту Турции

Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию.

Источник: письмо публикует американское издание The New York Times.

16 октября Дональд Трамп рассказал журналистам, что он написал президенту Турции "очень мощное письмо с предупреждением".

Позже, издание The New York Times, опубликовало у себя письмо, о котором, вероятно, говорил президент Трамп.

"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент.

"Я упорно трудился, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не подведи мир. Вы можете сделать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и готов пойти на уступки, которые они никогда бы не сделали в прошлом. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного", - продолжил Трамп.

"История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Он будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут", - говорится в письме.

"Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже",- написал Трамп.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере назвал стиль Трампа "стилем социальных сетей, усиливает эмоции, а не смысл и содержание".

Напомним:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
  • Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Темы: ТрампТурцияСШАСирия
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