"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции

Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию.

Источник: письмо публикует американское издание The New York Times.

16 октября Дональд Трамп рассказал журналистам, что он написал президенту Турции "очень мощное письмо с предупреждением".

Позже, издание The New York Times, опубликовало у себя письмо, о котором, вероятно, говорил президент Трамп.

"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент.

"Я упорно трудился, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не разрушай мир. Вы можете сделать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и готов пойти на уступки, которые они никогда бы не сделали в прошлом. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного", - продолжил Трамп.

"История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Он будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут", - говорится в письме.

"Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже",- написал Трамп.