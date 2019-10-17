"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции

13 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 02:59

Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию.

Источник: письмо публикует американское издание The New York Times.

16 октября Дональд Трамп рассказал журналистам, что он написал президенту Турции "очень мощное письмо с предупреждением".

Позже, издание The New York Times, опубликовало у себя письмо, о котором, вероятно, говорил президент Трамп.

"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент.

"Я упорно трудился, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не разрушай мир. Вы можете сделать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и готов пойти на уступки, которые они никогда бы не сделали в прошлом. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного", - продолжил Трамп.

"История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Он будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут", - говорится в письме.

"Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже",- написал Трамп.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп Турция США Сирия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп: Россия помогает Сирии и это нормально 16 октября 2019, 18:36
Фирташ помогал Джулиани собирать компромат на Байдена – Time 16 октября 2019, 13:01
В Белом доме было "трое амиго", которые вели политику по Украине – топ-чиновник Госдепа 16 октября 2019, 10:18
Все новости
Главные новости
Послы стран Запада попросили пересмотреть судебную реформу Зеленского – заявление
Берлин и Париж приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"
Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью
НАБУ возбудило дело в отношении Луценко
Все новости
опрос

Обществу стоит принять гомосексуальность: так считают 14% украинцев

Кино

10 лучших сериальных экранизаций современности: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бибоп", "Хранители", "Титаны" и другие комиксы

мандри

Осторожно! Эти фотографии могут вызвать желание покинуть работу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів