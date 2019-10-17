Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой негативно оценила вывод американского военного контингента с севера Сирии.

Источник: Укринформ.

В резолюции высказывается крайне негативная оценка решения администрации США "прекратить усилия, направленные на предотвращение военной операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии".

Кроме того, документ требует от Белого дома представить четкий и последовательный план окончательного разгрома террористической группировки ИГИЛ.

Резолюцию внесли депутаты от обеих партий, которые возглавляют комитет по иностранным делам Палаты представителей. Ее поддержали 354 законодатель, против высказались лишь 60.

Напомним: