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Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию касательно вторжения Турции в Сирию

Четверг, 17 октября 2019, 04:34

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой негативно оценила вывод американского военного контингента с севера Сирии.

Источник: Укринформ.

В резолюции высказывается крайне негативная оценка решения администрации США "прекратить усилия, направленные на предотвращение военной операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии".

Кроме того, документ требует от Белого дома представить четкий и последовательный план окончательного разгрома террористической группировки ИГИЛ.

Резолюцию внесли депутаты от обеих партий, которые возглавляют комитет по иностранным делам Палаты представителей. Ее поддержали 354 законодатель, против высказались лишь 60.

Напомним:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
  • Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Темы: ТрампТурцияСирия
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