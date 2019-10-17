Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию касательно вторжение Турции в Сирию
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой негативно оценила вывод американского военного контингента с севера Сирии.
Источник: Укринформ.
В резолюции высказывается крайне негативная оценка решения администрации США "прекратить усилия, направленные на предотвращение военной операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии".
Кроме того, документ требует от Белого дома представить четкий и последовательный план окончательного разгрома террористической группировки ИГИЛ.
Резолюцию внесли депутаты от обеих партий, которые возглавляют комитет по иностранным делам Палаты представителей. Ее поддержали 354 законодатель, против высказались лишь 60.
Напомним:
- 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
- Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
- Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
- США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.
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