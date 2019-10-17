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В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

Четверг, 17 октября 2019, 08:52
В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

Российское правительство в четверг рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ

Детали: Соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации"

В соответствии с ч. 1 ст. 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (комиссия).

Проект предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ.

Порядок подачи таких заявлений будет определять Министерство внутренних дел РФ.

Также в пресс-службе отмечают: в настоящее время отсутствует единый подход к проведению комиссиями собеседований с соискателями гражданства РФ.

Так, в одних случаях собеседование проходит с использовавшем аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование на знание русского языка.

Законопроект предлагает наделить МВД РФ полномочиями по определению по согласованию с Министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

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Темы: Росcияязыкгражданство
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