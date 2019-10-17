В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

2178 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 08:52

Российское правительство в четверг рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ

Детали: Соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации"

В соответствии с ч. 1 ст. 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (комиссия)..

Проект предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ.

Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел РФ.

Также в пресс-службе отмечают: в настоящее время отсутствует единый подход к проведению комиссиями собеседований с соискателями гражданства РФ.

Так, в одних случаях собеседование проходит с использовавшем аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование на знание русского языка.

Законопроект предлагает наделить МВД РФ полномочиями по определению по согласованию с Министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия язык гражданство


powered by lun.ua
Материалы по теме
РФ сняла с поезда трех дипломатов США у места ядерного взрыва 16 октября 2019, 21:29
Трамп: Россия помогает Сирии и это нормально 16 октября 2019, 18:36
Нелегал из Грозного угрожал украинцу отрезать уши и требовал деньги 16 октября 2019, 15:12
Все новости
Главные новости
"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции
Послы стран Запада попросили пересмотреть судебную реформу Зеленского – заявление
Берлин и Париж приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"
Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью
Все новости
Культура

Добровольцем на фронт, чтобы переосмыслить ценности: как снимают фильм о том, что дальше так жить нельзя

success story

Чем полезен секонд-хенд

соцсети

Как пройти детокс от гаджетов за 7 дней

Поиск по сайту
Архив
Весь архів