Правительство советует из леса заходить в интернет и проверять, законно ли рубят деревья

438 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 13:24

Жители трех областей Украины получили возможность проверить, законно ли в их лесах рубят деревья. Правда, только при условии, что в их лесу есть интернет.

Источник: сайт Кабинета министров.

Дословно: "Лес в смартфоне: Гослесагентство запустило пилотный проект e-реестра заготовки древесины и онлайн-карту рубок".

"Если вы, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию "Карта". В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится Ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, Вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет (разрешение на вырубку определенного объема древесины, – ред.)".

Детали: Если на карте лесорубочного билета нет, но деревья рубят, то правительство советует гражданам обращаться в лесничества или лесхозы, или вызвать полицию по номеру 102.

Цель проекта – предоставить возможность местным жителям контролировать, законно или незаконно осуществляется вырубка лесов.

Сейчас в реестре обнародована информация о 27 тысячах выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

Также в пилотном режиме работает онлайн-карта рубок, которая сейчас покрывает только три области – Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую.

Кабинет министров также планирует запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав. Отмечается, что портал находится на финальной стадии разработки.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кабинет министров ресурсы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью 16 октября 2019, 17:54
Украинская делегация улетела на переговоры с МВФ 16 октября 2019, 02:24
Кабмин назначил двух заместителей главы Минекоенерго 15 октября 2019, 10:45
Все новости
Главные новости
Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции
Офис Зеленского перепутал Литву и Латвию, все свалили на smm-ника
"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции
В США задержали еще одного бизнесмена по делу о финансировании Трампа
Все новости
поясняет Супрун

Геморрой: как обнаружить, лечить и предотвратить

опрос

Украинцы крайне низко в мировом рейтинге благотворительности

здоровье

Уменьшаете количество выкуренных сигарет в день? Это не спасет ваши легкие, говорят ученые

Поиск по сайту
Архив
Весь архів