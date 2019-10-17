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Правительство советует из леса заходить в интернет и проверять, законно ли рубят деревья

Четверг, 17 октября 2019, 13:24

Жители трех областей Украины получили возможность проверить, законно ли в их лесах рубят деревья. Правда, только при условии, что в их лесу есть интернет.

Источник: сайт Кабинета министров.

Дословно: "Лес в смартфоне: Гослесагентство запустило пилотный проект e-реестра заготовки древесины и онлайн-карту рубок". 

 
Сейчас карта долго выгружается даже с компьютера

"Если вы, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию "Карта". В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится Ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, Вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет (разрешение на вырубку определенного объема древесины, – ред.)".

Детали: Если на карте лесорубочного билета нет, но деревья рубят, то правительство советует гражданам обращаться в лесничества или лесхозы, или вызвать полицию по номеру 102.

Цель проекта – предоставить возможность местным жителям контролировать, законно или незаконно осуществляется вырубка лесов.

Сейчас в реестре обнародована информация о 27 тысячах выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

Также в пилотном режиме работает онлайн-карта рубок, которая сейчас покрывает только три области – Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую.

Кабинет министров также планирует запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав. Отмечается, что портал находится на финальной стадии разработки.

Предыстория: 

  • В июле президент Владимир Зеленский увидел воочию масштабы незаконной вырубки леса в Харьковской области и провел экстренное совещание.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровресурсы
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