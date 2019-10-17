Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл созвал чрезвычайное заседание синода, где заявил, что "всеправославное единство" в опасности.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Сегодня мы открываем внеочередное, чрезвычайное заседание синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли на общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской православной церкви, в связи с известными действиями Константинопольского патриархата и в связи с возможными дальнейшими действиями как Константинопольского патриархата, так и других церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине.

Вы понимаете, что эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство".

Детали: Кирилл подчеркнул, что решение по этим вопросам будет принято на синоде "с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом".

Предыстория:

Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.

В ПЦУ объяснили российской стороне, что признание ее автокефалии на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам.

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Напомним: