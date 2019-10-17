Нацсовет внепланово проверит канал Мураева из-за Азарова

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала экс-нардепа Евгения Мураева "Наш" из-за трансляции программы с участием премьер-министра времен Януковича Николая Азарова.

Источник: сайт Нацсовета.

Дословно: "Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО "Наша Прага", г. Киев (логотип "Макси-ТВ"), из-за трансляции программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства".

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Детали: Речь идет о передаче "Гордон" за 5 октября 2019 года, гостем которой был виртуальный Азаров.

Отмечается, что во время этой передачи звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения лицензиатом законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании". В частности, положений о том, что информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны и тому подобное.

По результатам внеплановой выездной проверки Нацсовет примет соответствующее решение.

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