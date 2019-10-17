Шокин пожаловался в ГБР на НАБУ: на него "давили", чтобы не расследовал дела Байдена

Экс-генпрокурор Виктор Шокин написал заявление в ГБР о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

Источник: источники в правоохранительных органах, "Интерфакс-Украина"



Дословно заявление Шокина: "Разглашение указанных данных осуществлено умышленно, с целью их дальнейшего использования путем оказания вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом давления на меня через распространение вышеуказанных ложных сведений обо мне личного характера, из-за неприязни, которая возникла у него в отношении меня…

Прошу внести в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками НАБУ уголовного преступления, а именно нарушения неприкосновенности частной жизни, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.182 УК Украины; немедленно начать досудебное расследование и предоставить следователям ГБР письменные указания; привлечь меня – Шокина В.Н., к участию в уголовном производстве, как потерпевшего".

Детали: Шокин считает, что неприязнь возникла из-за того, что в 2015 году, когда он был на посту генпрокурора, прокуратура занималась расследованием в отношении экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и деятельности компании "Burisma Holding Limited" (Кипр), в состав соучредителей которой, в частности, входил сын Байдена Хантер.

По его мнению, НАБУ незаконно получило в государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передало ее посольству США. Он считает, что данный "слив", был осуществлен для давления на него со стороны Джо Байдена.

В заявлении Шокин просит ГБР начать досудебное расследование на основании совершения уголовного преступления.

В издании отмечают, что ГБР уже зарегистрировало заявление Шокина, "Украинская правда" пытается подтвердить информацию в ведомстве.

Что было раньше: 9 октября народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава несколько лет предоставлял посольству США в Киеве информацию о ходе резонсних дел, которые касались Украины и США.

Деркач заявил, что у него есть документы о совершении давления на Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma". Нардеп сказал, что Шокин планировал допросить членов правления "Burisma", в частности Хантера Байдена.

Деркач опубликовал информацию, что НАБУ якобы собирали информацию о Шокине и передавало посольству США в Украине. Также он заявил, что бюро консультировалось с посольством США по поводу того, как отвечать на публичные запросы.

Напомним:

С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".

После увольнения Йованович заявила, что она отказалась передавать просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович сказала, что посоветовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.

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