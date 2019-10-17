Шокин пожаловался в ГБР на НАБУ: на него "давили", чтобы не расследовал дела Байдена

Экс-генпрокурор Виктор Шокин написал заявление в ГБР о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

Источник: источники в правоохранительных органах, "Интерфакс-Украина"



Дословно заявление Шокина: "Разглашение указанных данных осуществлено умышленно, с целью их дальнейшего использования путем оказания вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом давления на меня через распространение вышеуказанных ложных сведений обо мне личного характера, из-за неприязни, которая возникла у него в отношении меня…

Прошу внести в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками НАБУ уголовного преступления, а именно нарушения неприкосновенности частной жизни, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.182 УК Украины; немедленно начать досудебное расследование и предоставить следователям ГБР письменные указания; привлечь меня – Шокина В.Н., к участию в уголовном производстве, как потерпевшего".

Детали: Шокин считает, что неприязнь возникла из-за того, что в 2015 году, когда он был на посту генпрокурора, прокуратура занималась расследованием в отношении экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и деятельности компании "Burisma Holding Limited" (Кипр), в состав соучредителей которой, в частности, входил сын Байдена Хантер.

По его мнению, НАБУ незаконно получило в государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передало ее посольству США. Он считает, что данный "слив", был осуществлен для давления на него со стороны Джо Байдена.

В заявлении Шокин просит ГБР начать досудебное расследование на основании совершения уголовного преступления.

В издании отмечают, что ГБР уже зарегистрировало заявление Шокина, "Украинская правда" пытается подтвердить информацию в ведомстве.

Что было раньше: 9 октября народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава несколько лет предоставлял посольству США в Киеве информацию о ходе резонсних дел, которые касались Украины и США.

Деркач заявил, что у него есть документы о совершении давления на Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma". Нардеп сказал, что Шокин планировал допросить членов правления "Burisma", в частности Хантера Байдена.

Деркач опубликовал информацию, что НАБУ якобы собирали информацию о Шокине и передавало посольству США в Украине. Также он заявил, что бюро консультировалось с посольством США по поводу того, как отвечать на публичные запросы.

Напомним:

С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".

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