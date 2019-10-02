Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Конгресс США одобрил продажу оружия Украине – Bloomberg

Среда, 2 октября 2019, 01:49
Конгресс США одобрил продажу оружия Украине – Bloomberg

Конгресс США, пока неофициально, утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: Издание, с ссылкой на три анонимных источника, утверждает, что Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия.

По словам одного из чиновников, о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных танковых установок может быть сообщено не позднее чем во вторник.

Украина обращалась за оружием еще в начале лета прошлого года. В 2018 году США продали более 200 ракет и 37 пусковых установок.

Этот договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее, – сообщили в издании.

Напомним:

  • В начала августа стало известно, что Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии.

Предыстория:

  • Еще в марте специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.
  • 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу, а позднее и поставил в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
  • "Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

Украинская правда
Темы: СШАоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: