Конгресс США одобрил продажу оружия Украине – Bloomberg
Конгресс США, пока неофициально, утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов.
Источник: Bloomberg
Детали: Издание, с ссылкой на три анонимных источника, утверждает, что Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия.
По словам одного из чиновников, о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных танковых установок может быть сообщено не позднее чем во вторник.
Украина обращалась за оружием еще в начале лета прошлого года. В 2018 году США продали более 200 ракет и 37 пусковых установок.
Этот договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее, – сообщили в издании.
Напомним:
- В начала августа стало известно, что Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии.
Предыстория:
- Еще в марте специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.
- 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу, а позднее и поставил в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
- "Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.
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