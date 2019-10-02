Конгресс США одобрил продажу оружия Украине – Bloomberg

Конгресс США, пока неофициально, утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: Издание, с ссылкой на три анонимных источника, утверждает, что Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия.

По словам одного из чиновников, о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных танковых установок может быть сообщено не позднее чем во вторник.

Украина обращалась за оружием еще в начале лета прошлого года. В 2018 году США продали более 200 ракет и 37 пусковых установок.

Этот договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее, – сообщили в издании.

Напомним:

В начала августа стало известно, что Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии.

Предыстория: