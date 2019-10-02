Волкер планирует выступить перед Конгрессом 3 октября – CNN

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен выступить перед Конгрессом в четверг 3 октября касательно расследования по делу о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Источник: CNN

Детали: Два источника, знакомых с планами Волкера, подтвердили его намерения выступить на заседании.

В письме к Институту Маккейна, директором которого он является, Волкер отметил, что он выполнит просьбу Конгресса и даст показания.

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