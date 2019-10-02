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Волкер планирует выступить перед Конгрессом 3 октября – CNN

Среда, 2 октября 2019, 06:05
Волкер планирует выступить перед Конгрессом 3 октября – CNN

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен выступить перед Конгрессом 3 октября касательно расследования по делу о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Источник: CNN

Детали: Два источника, знакомых с планами Волкера, подтвердили его намерения выступить на заседании.

В письме к Институту Маккейна, директором которого он является, Волкер отметил, что он выполнит просьбу Конгресса и даст показания.

Предыстория:

  • 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
  • CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.
  • По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.
  • Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.
  • В подтверждение своих слов Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, из которой следует, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда

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Темы: СШАТрампимпичментЗеленский
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