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Зеленский хочет отменить военную прокуратуру и поправки, пустившие Луценко в ГПУ

Пятница, 30 августа 2019, 19:41

Источник: материал "Центра противодействия коррупции" для "Украинской правды"; проект закона

Президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Детали: В проекте закона № 1032, который внес Зеленский, предлагается переименовать Генпрокуратуру в "Офис генерального прокурора".

Региональные прокуратуры должны стать областными, местные – окружными, военные прокуратуры ликвидируются. Но предусмотрена возможность создания специализированных прокуратур.

Оптимизируется штат прокуратуры с 15 тысяч человек до 10 тысяч.

Все прокуроры, которые хотят остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию, которую осуществят специальные кадровые комиссии. Для Офиса генпрокурора и областных прокуратур их создаст сам генпрокурор.

Кроме того, к генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование. Эту норму отменили в 2016 году, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Аттестацию прокуроры будут проходить в 2 этапа: экзамен по практическим задачам и собеседование.

Критерии оценки прокурора

1) профессиональная, личная и социальная компетентность;

2) профессиональная этика;

3) добропорядочность.

Только после успешной аттестации действующие прокуроры остаются в системе. Те, кто не желает проходить аттестацию, подлежат увольнению. Успешная аттестация также приведет к повышению оплаты труда.

Зеленский предлагает остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП. В настоящее время рассмотрение дисциплинарных дел переводится на кадровые комиссии.

Такие комиссии будут действовать в Офисе генпрокурора и областных прокуратурах.

Кадровые комиссии будут обеспечивать и отбор новых прокуроров на вакантные должности. Состав кадровых комиссий и порядок их работы также определит генпрокурор.

Кроме того, генпрокурор получает право увольнять прокуроров Офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров, как это предусмотрено сейчас.

Также законопроект закладывает основы для электронного документооборота, который должен вытеснить бумажную волокиту.

Знать больше: Какие антикоррупционные законы могут в первые дни принять Рада. юридический анализ

Команда Зеленского. Кто эти люди

История вопроса:

  • 29 августа предыдущий генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении.
  • В тот же день новая Верховная Рада уволила Луценко и назначила генпрокурором заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку.

Украинская правда

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Темы: РябошапкаЗеленскийГенпрокуратураЛуценко
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