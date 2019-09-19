Рада приняла реформу прокуратуры от Зеленского

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Четверг, 19 сентября 2019, 11:46

Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры от президента Владимира Зеленского.

Источник: "Украинская правда"

Детали: За закон во втором чтении проголосовали 259 депутатов.

Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и приостановить деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Генпрокуратуру также должны переименовать в "Офис генерального прокурора".

Кроме того, к генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование. Эту норму отменили в 2016 году, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Что было раньше: 29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 10 сентября комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять президентскую реформу прокуратуры. В тот же день Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении.

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Команда Зеленского. Кто эти люди

Напомним:

  • 29 августа предыдущий генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении.
  • В тот же день новая Верховная Рада уволила Луценко и назначила генпрокурором заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку.

Украинска правда

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Темы: Верховная Рада прокуратура Зеленский


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