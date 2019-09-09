Рябошапка хочет аудита "дел Майдана": Можно было продвинуться дальше

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка видит необходимость в аудите дел о преступлениях против участников "Революции достоинства".

Источник: интервью РБК

Рябошапка: "Через несколько месяцев будет 6 лет с того времени, как были совершены преступления на Майдане, когда были убийства. Кроме этого, прошло 7 или 8 лет с момента других преступлений, по которым идет следствие, например, злоупотреблений при строительстве этого помещения (нового здания ГПУ – ред.).

Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени.

Думаю, что нужен аудит, не только при моем участии как руководителя, но и профессиональных независимых юристов, в том числе адвокатов Небесной сотни. Мне кажется, что за 6 лет можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов".

Детали: Рябошапка отметил, что уже несколько раз встречался и разговаривал с начальником управления специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком.

На вопрос об отчете Горбатюка генпрокурор ответил: "У меня на столе дело по "законам 16 января" относительно Игоря Калетника. Мы говорили с Горбатюком, встречались уже несколько раз.

На самом деле там не все так просто, как может казаться. Есть огромный объем материалов, который нужно изучить самостоятельно. Потому что в таких справках или со слов кураторов и следователей составить объективную картину просто невозможно. Нужно самому садиться, углубляться в это, и только тогда можно понять перспективу этих дел.

На самом деле это же не один кейс, очень много эпизодов, и все они на разных стадиях расследования. Нужно понять, что можно передать в суд, а где уже скоро будет решение".

О деле Игоря Калетника и участии в его закрытии Сергея Кизя, который стал заместителем генпрокурора в начале июля: "Мы разговаривали по поводу дела Калетника. Я не буду передавать результаты, а также позиции его как заместителя, который курирует, и Сергея Горбатюка, который осуществлял расследование и процессуальное руководство. В ближайшее время мы проинформируем о наших выводах".

О том, что будет с управлением спецрасследований ГПУ: "Мы с Сергеем Горбатюком тоже собираемся об этом говорить, потому как есть несколько нюансов.

Генеральная прокуратура теряет функцию досудебного расследование и, очевидно, в ноябре нужно будет принимать какое-то решение: или мы идем в парламент с предложением продлить эту функцию на какой-то период или отдадим эти дела в Госбюро расследований.

Тогда Сергей Викторович и его коллеги будут осуществлять процессуальное руководство в составе Генпрокуратуры или продолжат расследование этих дел уже в составе ГБР".

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