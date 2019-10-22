Сивохо прокомментировал свое назначение в СНБО: Скоро вы всё увидите
Шоумен и комик Сергей Сивохо, комментируя реакцию общества на его назначение советником секретаря СНБО, предложил не спешить с выводами.
Источник: facebook Сивохо
Дословно: "Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать".
Детали: Сивохо считает, что реакция общества на его назначение в СНБО вызвана тем, что вопрос Донбасса "болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать".
Он написал, что в СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, "за работу с людьми и смислами".
Сивохо подчеркнул, что будет работать с большой и целеустремленной командой, в которой, по его словам все, как и он сам, выходцы из Донбасса.
Он заявил, что у них есть "огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах".
Что было раньше: Креативный продюсер ООО "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщил о своем назначении советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Эта новость вызвала недоумение среди пользователей соцсетей.
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Напомним:
- Креативный продюсер ООО "Квартал 95" Сергей Сивохо был кандидатом от "Слуги народа" на округе №49 в Донецкой области, но занял лишь третье место, уступив кандидату от "Оппоблока" Борису Колесникову и кандидату от ОПЗЖ Валерию Гнатенко, который и победил на окурге.
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