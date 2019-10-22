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Сивохо о своем назначении в СНБО: Скоро вы всё увидите

Вторник, 22 октября 2019, 11:06
Сивохо о своем назначении в СНБО: Скоро вы всё увидите

Шоумен и комик Сергей Сивохо, комментируя реакцию общества на его назначение советником секретаря СНБО, предложил не спешить с выводами.

Источник: facebook Сивохо

Дословно: "Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать".

Детали: Сивохо считает, что  реакция общества на его назначение в СНБО вызвана тем, что вопрос Донбасса "болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать".

Он написал, что в СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, "за работу с людьми и смислами".

Сивохо подчеркнул, что будет работать с большой и целеустремленной командой, в которой, по его словам все, как и он сам, выходцы из Донбасса.

Он заявил, что у них есть "огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах".

Что было раньше: Креативный продюсер ООО "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщил о своем назначении советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Эта новость вызвала недоумение среди пользователей соцсетей.

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Напомним:

  • Креативный продюсер ООО "Квартал 95" Сергей Сивохо был кандидатом от "Слуги народа" на округе №49 в Донецкой области, но занял лишь третье место, уступив кандидату от "Оппоблока" Борису Колесникову и кандидату от ОПЗЖ Валерию Гнатенко, который и победил на окурге.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОДонбассКвартал Сивохо
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