Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"

Министр развития экономики Тимофей Милованов не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который 21 октября назвал его дебилом и посоветовал уйти в отставку из-за "шутки" "95 Квартала" над экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Источник: брифинг министра Милованова 22 октября

Прямая речь: "Я этого не скрываю, что я дебил ... Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение - скандал исчерпан, потому что высказались все...

Думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные - это и есть на самом деле свободное общество".

Детали: По его словам, он не обижается на Коломойского, который обозвал его "дебилом" и посоветовал уйти в отставку. Олигарх так сказал после реакции министра на сатирическую песню "95 Квартала" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По мнению Милованова, такой конфликт нельзя переводить на персоналии: "Все люди хорошие, обстоятельства - разные, - так думают экономисты".

Он соглашается с Кварталом, что они под видом сатиры могут делать все что угодно, но персональную свою позицию министр выразил в понедельник.

Что было раньше: 21 октября Коломойский заявил: "После такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

В 2004-м Милованов защитил диссертацию и получил научную степень (PhD) в Университете Висконсин-Мэдисон, США. Долгое время преподавал в европейских и американских вузах. В частности, в Рейнском университете им. Фридриха Вильгельма в Бонне, Государственном университете Пенн, Пенсильванском и Питсбургском университетах.

В 2014 году он стал соучредителем аналитической платформы VoxUkraine. В этом году украинский Forbes включил его в рейтинг Top Economic Thinkers.

В июле 2016 года постановлением Верховной Рады был назначен членом Совета Нацбанка, а уже через 5 месяцев он стал заместителем председателя Совета национального регулятора.

Коломойский по образованию инженер, окончил Днепропетровский металлургический институт.

Передистория:

20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, палала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Организацией выступления хора занимался нардеп "Слуги народа" и бывший кварталовец Юрий Корявченков, известный также как "Юзик".

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

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