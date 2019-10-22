Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"

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Вторник, 22 октября 2019, 11:23

Министр развития экономики Тимофей Милованов не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который 21 октября назвал его дебилом и посоветовал уйти в отставку из-за "шутки" "95 Квартала" над экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Источник: брифинг министра Милованова 22 октября

Прямая речь Милованова: "Я этого не скрываю, что я дебил ... Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение - скандал исчерпан, потому что высказались все...

Думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные - это и есть на самом деле свободное общество".

Что было раньше: 21 октября Коломойский заявил: "После такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE). 

В 2004-м Милованов защитил диссертацию и получил научную степень (PhD) в Университете Висконсин-Мэдисон, США. Долгое время преподавал в европейских и американских вузах. В частности, в Рейнском университете им. Фридриха Вильгельма в Бонне, Государственном университете Пенн, Пенсильванском и Питсбургском университетах.

В 2014 году он стал соучредителем аналитической платформы VoxUkraine. В этом году украинский Forbes включил его в рейтинг Top Economic Thinkers.

В июле 2016 года постановлением Верховной Рады был назначен членом Совета Нацбанка, а уже через 5 месяцев он стал заместителем председателя Совета национального регулятора.

Передистория:

  • 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, палала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".
  • Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
  • А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.
  • Организацией выступления хора занимался нардеп "Слуги народа" и бывший кварталовец Юрий Корявченков, известный также как "Юзик".
  • Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
  • Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Читайте больше: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Милованов Коломойский Квартал Гонтарева скандал


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