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"Слуги народа" поссорились с Гончаруком

Пятница, 18 октября 2019, 13:07
Слуги народа поссорились с Гончаруком

На закрытом заседании фракции "Слуга народа" утром 18 октября происходили ссоры между депутатами и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в "Слуге народа".

Всего на заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.

"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - отметил один из депутатов "Слуги народа" в разговоре с УП.

"Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты – депутаты  начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил уже другой нардеп.

В результате фракция договорилась с премьером еще раз встретиться и обсудить все эти вопросы, а также детально обсудить бюджет на 2020 год.

Что было раньше: 18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады. Депутаты спорили, когда голосовать закон о газотранспортной системе.

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаГончарук
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