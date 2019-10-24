Фракция "Слуги народа" в понедельник обсудит скандал с подкупом нардепов

Фракция "Слуги народа" планирует на заседании 28 октября обсудить скандал с возможным подкупом депутатов, а также переписку нардепа Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении.

Источник: интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь: "В понедельник у нас будет заседание фракции. Там мы будем обсуждать многие вопросы, среди которых и это тоже (скандал со взятками и проверка на полиграфе – ред.).

Я думаю, что понимание можно будет найти. В этом кейсе есть несколько слоев: само голосование на комитете, также недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие – что надо работать по-другому.

Остальные скандальные кейсы надо обсудить тоже. Есть запросы от депутатов разобраться в ситуации по Медянику (Вячеслав Медяник, который на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами, – УП), по Шевченко (Евгений Шевченко, выступил по российскому ТВ, – УП)".

Детали: Корниенко добавил, что на это заседание будут просить прийти всех депутатов, "потому что, возможно, будут рассматриваться принципиальные решения".

Вместе с тем он подчеркнул, что "принципиальные решения" это не обязательно исключение из фракции – могут быть совершенно другие решения.

Приедет ли на заседание фракции президент Владимир Зеленский, пока неизвестно.

По словам Корниенко, вопрос взяток и детектора лжи во фракции уже обсуждали, но то совещание не было масштабным, поскольку многие заместителей председателя фракции в округах, часть на выездном комитете на Донбассе, а президент и многие из Офиса находятся сейчас в Японии.

Он также добавил, что идея проверки на детекторе лжи возникла у председателя фракции Давида Арахамия.

По словам Корниенко, президент, находясь в Японии, находит время на общение с Арахамией, поскольку переживает из-за скандала с возможными взятками. Он также уточнил, что Зеленский переживает не за имидж или организационное состояние, а из-за "того, что мы ставим под сомнение нашу главную идею – очищение элит".

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