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Фракция "Слуги народа" в понедельник обсудит скандал с подкупом нардепов

Четверг, 24 октября 2019, 09:40
Фракция Слуги народа в понедельник обсудит скандал с подкупом нардепов

Фракция "Слуги народа" планирует на заседании 28 октября обсудить скандал с возможным подкупом депутатов, а также переписку нардепа Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении.

Источник: интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь: "В понедельник у нас будет заседание фракции. Там мы будем обсуждать многие вопросы, среди которых и это тоже (скандал со взятками и проверка на полиграфе – ред.).

Я думаю, что понимание можно будет найти. В этом кейсе есть несколько слоев: само голосование на комитете, также недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие – что надо работать по-другому.

Остальные скандальные кейсы надо обсудить тоже. Есть запросы от депутатов разобраться в ситуации по Медянику (Вячеслав Медяник, который на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами, – УП), по Шевченко (Евгений Шевченко, выступил по российскому ТВ, – УП)".

Детали: Корниенко добавил, что на это заседание будут просить прийти всех депутатов, "потому что, возможно, будут рассматриваться принципиальные решения".

Вместе с тем он подчеркнул, что "принципиальные решения" это не обязательно исключение из фракции – могут быть совершенно другие решения.

Приедет ли на заседание фракции президент Владимир Зеленский, пока неизвестно.

По словам Корниенко, вопрос взяток и детектора лжи во фракции уже обсуждали, но то совещание не было масштабным, поскольку многие заместителей председателя фракции в округах, часть на выездном комитете на Донбассе, а президент и многие из Офиса находятся сейчас в Японии.

Он также добавил, что идея проверки на детекторе лжи возникла у председателя фракции Давида Арахамия.

По словам Корниенко, президент, находясь в Японии, находит время на общение с Арахамией, поскольку переживает из-за скандала с возможными взятками. Он также уточнил, что Зеленский переживает не за имидж или организационное состояние, а из-за "того, что мы ставим под сомнение нашу главную идею – очищение элит".

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Предыстория:

  • 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.
  • В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
  • Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
  • Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
  • Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
  • В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

  

Украинская правда
Темы: Слуга народаскандалвзятка
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