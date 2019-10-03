Рада приняла за основу закон о столице Ткаченко
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Четверг, 3 октября 2019, 11:43
Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о Киеве – столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа".
Источник: "Украинская правда" по заседанию парламента
Детали: Народные депутаты обсудили 4 законопроекта: три варианта проекта закона о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" (№2143, №2143-1 и №2143-2), а также проект Закона о Киеве – столице Украины (№2143-3).
Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект №2143-3 Ткаченко.
Его поддержали 244 народных депутата – в основном, из "Слуги народа".
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