Рада приняла за основу закон о столице Ткаченко

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о Киеве – столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа".

Источник: "Украинская правда" по заседанию парламента

Детали: Народные депутаты обсудили 4 законопроекта: три варианта проекта закона о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" (№2143, №2143-1 и №2143-2), а также проект Закона о Киеве – столице Украины (№2143-3).

Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект №2143-3 Ткаченко.

Его поддержали 244 народных депутата – в основном, из "Слуги народа". Ни одна другая фракция или группа не голосовали за законопроект соратников президента.

Александр Ткаченко заявил, что сейчас между центральной и столичной властями заложена "круговая порука", которая позволяет им решать свои дела, а его закон "возвращает нормальные европейские правила самоуправления в огромном городе... возвращает власть непосредственно киевлянам".

Фракция "Голоса" предлагала принять за основу законопроект №2143-2.

Андрей Осадчук из "Голоса": "Мы предлагаем отменить правки Януковича, который преступно узурпировал власть в Киеве в сентябре 2009 года... Фракция "Голоса" предлагает сильного мэра, самоуправление в районах Киева и "дорожную карту".

По его словам, насущные вопросы нужно решать новым генпланом, уставом и определением полномочий районов. Тоже, по мнению "Голоса", нужно провести досрочные выборы в Киеве, потому что нынешний Киевсовет уже 5 месяцев не может работать.

Осадчук подчеркнул, что властные идеи изменений не обсуждались с территориальными общинами: "Мы не спросили 4 миллиона граждан, хотят ли они магистрат, хотят ли они зеленый каркас города Киева и кучу всего другого".

"Поддержанный профильным комитетом законопроект тотально противоречит Конституции и законодательству о местном самоуправлении и о местных администрациях", – заявил Осадчук.

По его словам, им предлагается ввести в столице правила, которых нет на в одном другом городе Украины.

"Украина – унитарное государство, на ее территории действует единая система законодательства с одинаковыми правилами и нормами, которые распространяются на всю территорию Украины. Нет никаких оснований принимать законы, которые предусматривают особое регулирование правовых отношений", – сказал Осадчук со ссылкой на главное научно-экспертное управление Верховной Рады.

"Этим законом мы закладываем законодательную бомбу под местное самоуправление и унитарность нашего государства... Нельзя его поддерживать даже в первом чтении при любых условиях", – сказал он.

Алена Шкрум из "Батькивщины" также заявила: "Законопроект Ткаченко и других киевских мажоритарщиков от "Слуги народа" – наихудший законопроект, который я читала в жизни по качеству законотворческого действия.

Он противоречит Конституции, он противоречит закону о местном самоуправлении, он противоречит Гражданскому кодексу, он дает мэру неконституционные полномочия – например, подписывать международные договоры, что по Конституции – право президента, премьер-министра и министра иностранных дел.

Он дает возможность как-то забирать магистратом из частной собственности для нужд Киева любую собственность. Для каких нужд, как забирать? Абсолютно неконституционные вещи.

Надо голосовать против законопроекта, который рекомендует комитет. Надо оставлять там положительные нормы о разделении полномочий, о местном самоуправлении и районных советах. И надо все это отправлять на доработку, потому что законопроекты должны писаться с соответствии с другими законами Украины".

Предыстория: