Рада приняла за основу закон о столице Ткаченко

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Четверг, 3 октября 2019, 11:43

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о Киеве – столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа".

Источник: "Украинская правда" по заседанию парламента

Детали: Народные депутаты обсудили 4 законопроекта: три варианта проекта закона о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" (№2143, №2143-1 и №2143-2), а также проект Закона о Киеве – столице Украины (№2143-3).

Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект №2143-3 Ткаченко.

Его поддержали 244 народных депутата – в основном, из "Слуги народа".

 

Дополняется...

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Темы: Киев Верховная Рада законодательство Слуга народа


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