Кличко: Закон "Слуги народа" о столице направлен против киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что законопроект о столице, авторства нардепов "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко, который 3 октября собираются вынести на рассмотрение Верховной Рады, направлен против киевлян.

Источник: пресс-служба Кличко.

Прямая речь: "Это закон не о столице… Если депутаты примут этот нелепый закон, они будут действовать не в интересах Киева и не в интересах киевлян. А Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве".

"Если этот закон примут, то киевляне из своих карманов платить зарплату депутатам Киевсовета. В столице будет действовать своя, не так как во всей стране, избирательная система".

Детали: По словам Кличко, этот закон скажется не только на киевлянах, он будет влиять на систему местного самоуправления всей страны.

Мэр добавил, что законопроект лишает киевлян возможности принять устав территориальной общины города Киева.

А Киевскую администрацию хотят наделить функциями фактически правоохранительного органа, который будет выдавать предписания и протесты. В частности, по его словам, назначенный председатель КГГА сможет останавливать решения органов местного самоуправления.

Кличко также добавил, что законопроект Ткаченко предлагает, чтобы решение Киевсовета считалось принятым, если его поддержит треть избранников (27 депутатов из 80), тогда как сейчас для принятия решения необходимы голоса большинства (61 депутата из 120).

Кличко возмутился, что в законопроекте конкретно не определено, за что будут отвечать и какие полномочия будут иметь мэр и председатель КГГА.

По словам мэра Киева, парламентский комитет одобрил законопроект Ткаченко "без публичной дискуссии, без выводов Венецианской комиссии, поспешно и пренебрегая многими положениями Конституции".

Что было раньше: 1 октября профильный комитет Верховной Рады предлагает парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143-3), авторства группы нардепов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко.

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