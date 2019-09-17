Кличко прогнозирует хаос в управлении Киевом, если примут закон "слуг"

Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает об опасности законопроекта, которым народные депутаты из "Слуги народа" предлагают досрочные выборы городского головы столицы и разделение должностей мэра и главы КГГА.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации

Прямая речь: "Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть - не отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили".

Детали: По словам Кличко, проект закона №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и выводы других международных экспертов, а также пройти общественное обсуждение.

Он подчеркнул, что в законопроекте фактически идет речь о централизации власти.

Что было раньше:

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который назначает внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета на 8 декабря 2019 года.

Документ также отделяет должность избранного мэра столицы от должности председателя КГГА, которого предлагается назначать и увольнять указами президента по представлению Кабинета министров.

Предыстория: