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Кличко прогнозирует хаос в управлении Киевом, если примут закон "слуг"

Вторник, 17 сентября 2019, 15:38

Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает об опасности законопроекта, которым народные депутаты из "Слуги народа" предлагают досрочные выборы городского головы столицы и разделение должностей мэра и главы КГГА.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации

Прямая речь: "Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть - не отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили".

Детали: По словам Кличко, проект закона №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и выводы других международных экспертов, а также пройти общественное обсуждение.

Он подчеркнул, что в законопроекте фактически идет речь о централизации власти.

Что было раньше:

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который назначает внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета на 8 декабря 2019 года.

Документ также отделяет должность избранного мэра столицы от должности председателя КГГА, которого предлагается назначать и увольнять указами президента по представлению Кабинета министров.

Предыстория:

  • Офис президента добивался освобождения Кличко от должности главы Киевской горадминистрации с конца июля.
  • Правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать отставку Кличко.
  • 4 сентября Кабмин согласовал отставку. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • У партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы КГГА – Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях – будут ли они досрочные или своевременные.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевзаконодательствоВерховная РадаСлуга народа
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