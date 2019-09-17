Кличко прогнозирует хаос в управлении Киевом, если примут закон "слуг"
Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает об опасности законопроекта, которым народные депутаты из "Слуги народа" предлагают досрочные выборы городского головы столицы и разделение должностей мэра и главы КГГА.
Источник: сайт Киевской городской госадминистрации
Прямая речь: "Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть - не отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили".
Детали: По словам Кличко, проект закона №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и выводы других международных экспертов, а также пройти общественное обсуждение.
Он подчеркнул, что в законопроекте фактически идет речь о централизации власти.
Что было раньше:
Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который назначает внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета на 8 декабря 2019 года.
Документ также отделяет должность избранного мэра столицы от должности председателя КГГА, которого предлагается назначать и увольнять указами президента по представлению Кабинета министров.
Предыстория:
- Офис президента добивался освобождения Кличко от должности главы Киевской горадминистрации с конца июля.
- Правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать отставку Кличко.
- 4 сентября Кабмин согласовал отставку. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
- У партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы КГГА – Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
- Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях – будут ли они досрочные или своевременные.