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ФСБ схватила украинца, который направлялся в Крым

Четверг, 3 октября 2019, 12:26
ФСБ схватила украинца, который направлялся в Крым

Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который "пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска".

Источник: управление ФСБ России, Крым.Реалии.

Детали: Согласно сообщению, в трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, сотрудниками ФСБ, незаконно находящимися на территории Украины, задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения.

По заявлению российских силовиков, задержанный, имя которого не называется, следовал в аннексированный Крым якобы в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 российского Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним:

  • 26 сентября сотрудники российского незаконного погрануправления ФСБ в Крыму заявили о задержании гражданина Украины, который, по их утверждению, "попытался въехать по чужому паспорту" на полуостров.
  • 9 сентября в пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двух человек, которые "находятся в федеральном розыске".
  • Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины постоянно фиксируют факты грубых нарушений спецслужбами Российской Федерации прав украинских граждан: ФСБ задерживает и пытается вербовать украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияФСБ
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