Пьяный полицейский сбил насмерть велосипедиста на Кировоградщине

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Четверг, 3 октября 2019, 22:25

Оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области задержали за совершение смертельного ДТП.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "По предварительной информации: оперуполномоченный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля марки "Mercedes benz" совершил наезд на велосипедиста; пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание".

Детали: Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Украинская правда

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Темы: Кропивницкий полиция ДТП


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