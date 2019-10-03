Пьяный полицейский сбил насмерть велосипедиста на Кировоградщине

Оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области задержали за совершение смертельного ДТП.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "По предварительной информации: оперуполномоченный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля марки "Mercedes benz" совершил наезд на велосипедиста; пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание".

Детали: Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.