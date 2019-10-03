П'яний поліцейський збив на смерть велосипедиста на Кіровоградщині

Оперуповноваженого Управління захисту економіки в Кіровоградській області затримали за скоєння смертельної ДТП.

Джерело: прес-служба ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією: оперуповноважений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, за кермом автомобіля марки "Mercedes benz" скоїв наїзд на велосипедиста; потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та був доправлений до місцевої лікарні, де помер, не приходячи до тями".

Деталі: Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 ККУ. У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.