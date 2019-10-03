П'яний поліцейський збив на смерть велосипедиста на Кіровоградщині

3880 переглядів
Четвер, 3 жовтня 2019, 22:25

Оперуповноваженого Управління захисту економіки в Кіровоградській області затримали за скоєння смертельної ДТП.

Джерело: прес-служба ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією: оперуповноважений, перебуваючи у стані  алкогольного сп'яніння, за кермом автомобіля марки "Mercedes benz" скоїв наїзд на велосипедиста; потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та був доправлений до місцевої лікарні, де помер, не приходячи до тями".

Деталі: Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 ККУ. У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кропивницький поліція ДТП


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Скандальний нардеп Довгий обійшов "слугу народу" на Кіровоградщині 22 липня 2019, 15:11
Комітет рекомендував Раді перейменувати дві області 29 травня 2019, 14:06
До суду пішла справа депутата, який морив голодом дитину – прокуратура 3 квітня 2019, 13:15
Усі новини
Головні новини
На Майдані проходить віче проти капітуляції
У ході протестів у Іраку вже загинуло 93 особи
Евакуювали кількасот студентів через загрозу обвалу гуртожитку у Дніпрі
У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці
Усі новини
Життя

Все, що треба знати про челенджі та їх небезпеку

дослідження

Які пози у сексі допоможуть схуднути?

поради

Три ознаки, що потрібно змінити раціон домашнього улюбленця