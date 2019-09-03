РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С НАРДЕПОВ
Источник: первое заседания II сессии Верховной Рады ІХ созыва
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.
Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "373! Закон принят".
Детали: Решение встретили продолжительными аплодисментами.
Поддержали документ фракции "Слуги народа" (252 нардепа, полный состав), "Европейская солидарность" (поддержали 24, 3 воздержались), "Батькивщина" (23, полный состав), "За будущее" (22, полный состав), "Голос" (19, полный состав), внефракционные (33 – за, 1 воздержался).
За снятие неприкосновенности не голосовала фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.
Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.
Разумков в комментарии журналистам похвастался, что "Слуга народа", как и обещала, поддержала снятие неприкосновенности в полном составе. Он также добавил, что оснований оспаривать это решение не видит.
Прямая речь: "Я понимаю, что народные депутаты могут обращаться в Конституционный суд. Но я не понимаю, как после этого можно снова идти на выборы и рассказывать, как вы заботитесь о судьбе простых украинцев".
"Я считаю, что нет. Нет. (Нет оснований оспаривать решение в Конституционном суде – ред.). Я считаю, что мы выдержали процедуру".
Директор Центра демократии и верховенства права, член Совета реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко в блоге на УП отметил, что для отмены неприкосновенности изменить Конституцию недостаточно.
Прямая речь: "Сегодняшнее голосование не отменит неприкосновенность!"
"Чтобы отменить неприкосновенность изменений в Конституцию недостаточно. Нужно также изъять неприкосновенность с Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и Уголовно-процессуального кодекса. Пока этого не будет сделано, неприкосновенность будет действовать".
"Конечно, партия "Слуга народа", имея большинство в Верховной Раде, сможет это сделать. Тем не менее, чтобы действительно окончательно отменить неприкосновенность депутатов, эти шаги необходимо пройти".
Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности
Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты
История вопроса:
- Согласно Конституции, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
- После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
- 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосовала уже новая Верховная Рада.
- Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагал отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
- В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.
- Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
- 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
- 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
- 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
- Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
- Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
- В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.