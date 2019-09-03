РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С НАРДЕПОВ

Источник: первое заседания II сессии Верховной Рады ІХ созыва

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "373! Закон принят".

Детали: Решение встретили продолжительными аплодисментами.

Поддержали документ фракции "Слуги народа" (252 нардепа, полный состав), "Европейская солидарность" (поддержали 24, 3 воздержались), "Батькивщина" (23, полный состав), "За будущее" (22, полный состав), "Голос" (19, полный состав), внефракционные (33 – за, 1 воздержался).

За снятие неприкосновенности не голосовала фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.

Разумков в комментарии журналистам похвастался, что "Слуга народа", как и обещала, поддержала снятие неприкосновенности в полном составе. Он также добавил, что оснований оспаривать это решение не видит.

Прямая речь: "Я понимаю, что народные депутаты могут обращаться в Конституционный суд. Но я не понимаю, как после этого можно снова идти на выборы и рассказывать, как вы заботитесь о судьбе простых украинцев".

"Я считаю, что нет. Нет. (Нет оснований оспаривать решение в Конституционном суде – ред.). Я считаю, что мы выдержали процедуру".

Директор Центра демократии и верховенства права, член Совета реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко в блоге на УП отметил, что для отмены неприкосновенности изменить Конституцию недостаточно.

Прямая речь: "Сегодняшнее голосование не отменит неприкосновенность!"

"Чтобы отменить неприкосновенность изменений в Конституцию недостаточно. Нужно также изъять неприкосновенность с Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и Уголовно-процессуального кодекса. Пока этого не будет сделано, неприкосновенность будет действовать".

"Конечно, партия "Слуга народа", имея большинство в Верховной Раде, сможет это сделать. Тем не менее, чтобы действительно окончательно отменить неприкосновенность депутатов, эти шаги необходимо пройти".

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