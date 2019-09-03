РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С НАРДЕПОВ

Источник: первое заседания II сессии Верховной Рады ІХ созыва

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "373! Закон принят".

Детали: Решение встретили продолжительными аплодисментами.

Поддержали документ фракции "Слуги народа" (252 нардепа, полный состав), "Европейская солидарность" (поддержали 24, 3 воздержались), "Батькивщина" (23, полный состав), "За будущее" (22, полный состав), "Голос" (19, полный состав), внефракционные (33 – за, 1 воздержался).

За снятие неприкосновенности не голосовала фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.

Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности

Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

История вопроса: