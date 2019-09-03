РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С НАРДЕПОВ

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Вторник, 3 сентября 2019, 11:45

Источник: первое заседания II сессии Верховной Рады ІХ созыва

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "373! Закон принят".

Детали: Решение встретили продолжительными аплодисментами.

Поддержали документ фракции "Слуги народа" (252 нардепа, полный состав), "Европейская солидарность" (поддержали 24, 3 воздержались), "Батькивщина" (23, полный состав), "За будущее" (22, полный состав), "Голос" (19, полный состав), внефракционные (33 – за, 1 воздержался).

За снятие неприкосновенности не голосовала фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.  

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История вопроса:

  • Согласно Конституции, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
  • После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
  • 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосовала уже новая Верховная Рада.
  • Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагал отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
  • В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.
  • Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
  • 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
  • 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
  • 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
  • Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
  • Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
  • В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Рада неприкосновенность


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