У Земана говорят: президент не признает Крым частью России

Представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Милош Земан продолжает считать аннексию Крыма незаконной.

Об этом он сказал в комментарии Чешскому агентству новостей, сообщает "Европейская правда".

"Позиция господина президента не изменилась – аннексия Крыма была и является незаконной", - сказал Овчачек.

Перед этим по просьбе издания DenikN прокомментировать заявления прокремлевской крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" о якобы признании Земаном Крыма частью России Овчачек не стал их опровергать или подтверждать.

"Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал он.

Предыстория: