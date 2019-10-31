У Земана говорят: президент не признает Крым частью России
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Четверг, 31 октября 2019, 22:49
Представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Милош Земан продолжает считать аннексию Крыма незаконной.
Об этом он сказал в комментарии Чешскому агентству новостей, сообщает "Европейская правда".
"Позиция господина президента не изменилась – аннексия Крыма была и является незаконной", - сказал Овчачек.
Перед этим по просьбе издания DenikN прокомментировать заявления прокремлевской крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" о якобы признании Земаном Крыма частью России Овчачек не стал их опровергать или подтверждать.
"Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал он.
Предыстория:
- 30 октября стало известно, что президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю. По их словам, Земан заявил о признании Крыма частью России.
- Представительница маргинальной организации "Къырым бирлигы" Тамила Ниметуллаева посетила 28 октября торжественный прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.
- 31 октября посольство Украины в Чехии выразило решительный протест относительно приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлигы".
- Прокуратура Автономной Республики Крым поручила СБУ в АР Крым установить представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", совершивших незаконный выезд с полуострова в Чешскую Республику.
- Президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добиваются автономии в составе Украины".
- Во время выступления в Страсбурге в 2017 году президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Земан признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".
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