Джулиани обнародовал еще одну переписку с Волкером по Украине

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал переписку с Куртом Волкером, в то время спецпредставителем США по вопросам Украины, где подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с Андреем Ермаком, помощником президента Владимира Зеленского.

Источник: Twitter Джулиани

Дословно: "Пожалуйста, пришлите мне даты, когда будете в Мадриде. Я завтра встречусь с Ермаком. Он приедет к вам в Мадрид.

Напомним: