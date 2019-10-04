Джулиани обнародовал еще одну переписку с Волкером по Украине

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Пятница, 4 октября 2019, 01:52

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал переписку с Куртом Волкером, в то время спецпредставителем США по вопросам Украины, где подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с Андреем Ермаком, помощником президента Владимира Зеленского.

Источник: Twitter Джулиани

Дословно: "Пожалуйста, пришлите мне даты, когда будете в Мадриде. Я завтра встречусь с Ермаком. Он приедет к вам в Мадрид.

Напомним:

  • 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
  • По данным The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
  • CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.
  • По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.
  • Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.
  • В подтверждение своих слов Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, из которой следует, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.

Украинская правда

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Темы: Трамп импичмент Зеленский США


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