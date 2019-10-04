Порошенко привлек к своей защите известного российского адвоката

Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины Петра Порошенко в ряде уголовных дел.

Источник: сообщение партии "Европейская солидарность"

Дословно: "Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года".

Детали: В политсиле Порошенко напоминают, что производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

Новиков защищал и защищает в российских судах украинских граждан - пленников Кремля (в частности, в прошлом месяце он был адвокатом пленных моряков).

В этой ситуации "ЕС" видит абсолютно целесообразным привлечение российского адвоката, тем более, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине.

Что предшествовало: 2 октября агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в ГПУ, сообщило, что Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. В партии "Европейская солидарность" заявили, что вопрос уголовного преследования Порошенко связан с его критикой действий нынешней власти.

Напомним: Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".

Предыстория: