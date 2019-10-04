Порошенко привлек к своей защите известного российского адвоката
Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины Петра Порошенко в ряде уголовных дел.
Источник: сообщение партии "Европейская солидарность"
Дословно: "Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года".
Детали: В политсиле Порошенко напоминают, что производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.
Новиков защищал и защищает в российских судах украинских граждан - пленников Кремля (в частности, в прошлом месяце он был адвокатом пленных моряков).
В этой ситуации "ЕС" видит абсолютно целесообразным привлечение российского адвоката, тем более, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине.
Что предшествовало: 2 октября агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в ГПУ, сообщило, что Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. В партии "Европейская солидарность" заявили, что вопрос уголовного преследования Порошенко связан с его критикой действий нынешней власти.
Напомним: Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.
Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".
Предыстория:
- 9 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
- В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
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