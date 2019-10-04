Порошенко привлек к своей защите известного российского адвоката

2782 просмотра
Пятница, 4 октября 2019, 10:35

Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины Петра Порошенко в ряде уголовных дел.

Источник: сообщение партии "Европейская солидарность"

Дословно: "Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года".

Детали: В политсиле Порошенко напоминают, что производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

Новиков защищал и защищает в российских судах украинских граждан - пленников Кремля (в частности, в прошлом месяце он был адвокатом пленных моряков).

В этой ситуации "ЕС" видит абсолютно целесообразным привлечение российского адвоката, тем более, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине.

Что предшествовало: 2 октября агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в ГПУ, сообщило, что Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. В партии "Европейская солидарность" заявили, что вопрос уголовного преследования Порошенко связан с его критикой действий нынешней власти.

Напомним: Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".

Предыстория:

  • 9 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
  • В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко: Никогда ни с кем я слова Burisma и "сын Байдена" не произносил 3 октября 2019, 17:07
Главные новости среды и ночи: "формула Штайнмайера", подозрение Порошенко 3 октября 2019, 08:00
У Порошенко говорят, что Зеленский "мстит криминалом за критику" 2 октября 2019, 18:58
Все новости
Главные новости
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова: есть погибшие
В Конгрессе заслушали показания Волкера – CNN
На следующей неделе планируем обмен удерживаемыми – Пристайко
США все же продают Украине 150 ракет "Javelin"
Все новости
еда

Какой он — настоящий васаби

соцсети

Забавная реакция соцсетей на Тома Круза в Киеве

исследование

Почему танцевать полезно, особенно в пожилом возрасте

Поиск по сайту
Архив
Весь архів