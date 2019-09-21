Порошенко о вероятности сесть в тюрьму: Я ничего не боюсь

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Суббота, 21 сентября 2019, 23:55

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что у действующей власти не получится "посадить Порошенко".

Источник: Интервью Порошенко "5 канала", которое вышло в эфир 21 сентября.

Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будут не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".

Прямая речь Порошенко: "Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого и ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции. И эти "хлопчики" - не первые, кто хотели запроторить Порошенко ... И в 2003, и 2004 году, и когда на канал (5 канал - ред.) были "наезды", и в 2007-2008, 2012-2013 годах ... Ничего у них не получится".

"Господин Янукович, который шел таким путем, которым сейчас идет ГБР с" благословения "- могу так предвидеть - руководителя ОП Андрея Богдана, близкого партнера Андрея Портнова ... Ничего у них не получится", - заявил пятый президент.

"Это (решения судов не в пользу Порошенко - ред.) будет ударом - точно в первую не по Порошенко. Это будет ударом по украинской власти и государству Украина - относительно возврата к политическим преследованиям", - добавил он.

"Если это будет их выбор - поборемся", - подытожил Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Порошенко суд Портнов Богдан


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