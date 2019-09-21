Порошенко о вероятности сесть в тюрьму: Я ничего не боюсь
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что у действующей власти не получится "посадить Порошенко".
Источник: Интервью Порошенко "5 канала", которое вышло в эфир 21 сентября.
Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будут не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".
Прямая речь Порошенко: "Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого и ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции. И эти "хлопчики" - не первые, кто хотели запроторить Порошенко ... И в 2003, и 2004 году, и когда на канал (5 канал - ред.) были "наезды", и в 2007-2008, 2012-2013 годах ... Ничего у них не получится".
"Господин Янукович, который шел таким путем, которым сейчас идет ГБР с" благословения "- могу так предвидеть - руководителя ОП Андрея Богдана, близкого партнера Андрея Портнова ... Ничего у них не получится", - заявил пятый президент.
"Это (решения судов не в пользу Порошенко - ред.) будет ударом - точно в первую не по Порошенко. Это будет ударом по украинской власти и государству Украина - относительно возврата к политическим преследованиям", - добавил он.
"Если это будет их выбор - поборемся ... У нас есть достаточно механизмов защиты", - подытожил Порошенко.
Предыстория:
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
- В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
- 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
- Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.