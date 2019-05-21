Портнов заявил, что подал заявление в ГБР в отношении Порошенко
Вторник, 21 мая 2019, 00:26
Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.
Об этом он заявил на своем канале в Telegram.
"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - Так, по словам Портнова, Порошенко считают "причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышениивласти и служебных полномочий".
Напомним:
- 29 августа 2018 года экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал "NewsOne", а в октябре 2018 года Портнов решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne.
- 19 мая экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
- Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. Был главным юристом команды Юлии Тимошенко.