Портнов заявил, что подал заявление в ГБР в отношении Порошенко

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.

Об этом он заявил на своем канале в Telegram.

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - Так, по словам Портнова, Порошенко считают "причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышениивласти и служебных полномочий".

Напомним: