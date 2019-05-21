Портнов заявил, что подал заявление в ГБР в отношении Порошенко

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Вторник, 21 мая 2019, 00:26

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.

Об этом он заявил на своем канале в Telegram.

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - Так, по словам Портнова, Порошенко считают "причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышениивласти и служебных полномочий".

Напомним:

  • 29 августа 2018 года экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал "NewsOne", а в октябре 2018 года Портнов решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne.
  • 19 мая экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
  • Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • Портнов снял обвинения через суд.
  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. Был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

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Темы: Порошенко ГБР Портнов


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