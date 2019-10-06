Протестующие требуют отставки Богдана из-за поста в Facebook

Участники акции "Остановим капитуляции" возле Верховной Рады требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана, который опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

Источник: видео Громадського

Прямая речь участника акции: "На следующей неделе мы начнем акции под Офисом президента с требованием немедленной отставки этого человека. Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт.

Этот человек сейчас неизвестно чьи задачи выполняет, бросая такие заявления. У него сидит Портнов, который руководит уже в ручном режиме судами, который руководит ГБР... Для нас это принципиальный вопрос.

Если Зеленский в своем ролике сказал, что он слышит нас, пусть услышит. И это не какая-то эфемерная формула, а конкретная фамилия и конкретное требование. До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана.

Біля парламенту учасники акції вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, який опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші pic.twitter.com/HQdCLHFd3s — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

14 октября... мы выйдем на улицы Киева и наших городов с четкими требованиями. У него есть время - неделя".

Детали: Перед этим в воскресенье Богдан опубликовал пост с якобы перепиской, где указываются расценки за участие в акции "Остановим капитуляции".

Что было ранее: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляцию". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.

Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского.